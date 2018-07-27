Bosnalı Arslan bebek toprağa verildi!

Beynindeki tümörün tedavisi için Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirilen ve yaklaşık 7 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Bosnalı Arslan bebek, ülkesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 7 ay önce ambulans helikopterle Türkiye'ye getirilen ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altında bulunan bir yaşındaki Arslan Kulacic, yapılan tüm müdahalelere rağmen salı günü yaşam mücadelesini kaybetmişti.



Arslan bebeğin, defnedilmek üzere ülkesine getirilen cenazesi, bugün ikindi namazının ardından toprağa verildi. Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınlarındaki Nemila köyünde kılınan cenaze namazına, Arslan bebeğin yakınlarının yanı sıra sağlık durumunu yakından takip eden çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.

Arslan bebeğin minik bedeninin toprağa verildiği Dubovica mezarlığında hüzünlü anlar yaşandı. Beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için ülkesi Bosna Hersek'te yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic, yaklaşık 7 ay önce Türkiye'ye getirilmişti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arslan bebeğin ilk doğum günü de 5 Temmuz'da hastane odasında kutlanmıştı.

Arslan bebek, 7 ay süren zorlu tedavinin sonunda salı günü yaşam savaşını kaybetmişti.

YARDIM İSTENMİŞTİ



Beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için 133 bin avroya ihtiyaç olan 6 aylık Arslan Kulacic için ülkesi Bosna Hersek'in dört bir yanından yardım kampanyaları başlatıldı.

Henüz 4 aylıkken ameliyat edilen ancak bir süre sonra beynindeki tümörün yeniden ortaya çıktığı belirlenen Arslan bebeğin sağlığına kavuşması için ülkede adeta seferberlik ilan edildi.

Sadece Türkiye'deki bir özel hastanede tedavi edilebilecek Arslan bebeğin ihtiyacı olan parayı toplamak için kimi vatandaşlar arabasını satmayı teklif ederken, kimileri yardım kermesi düzenledi, kimileri ise bütçesi elverdiği kadar para yardımı yaptı.

Ülkedeki en aktif yardım kuruluşlarından "Pomozi.ba", sosyal medya üzerinden Arslan bebeğe yardım çağrısında bulunurken, çağrının kısa sürede 30 bine yakın paylaşım alması dikkati çekti.

Kaynak: AA