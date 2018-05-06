Bosna'da 468 yıllık medrese mezun verdi!

Saraybosna'da faaliyet gösteren, Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden bu yıl 126 öğrenci mezun oldu.

Medresenin 468. mezunları için başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Vekili ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic ile çok sayıda davetli katıldı.

67'Sİ KADIN, 127 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Törende konuşma yapan Malkic, 67'si kadın bu yıl 126 öğrencinin mezun olduğunu anımsatarak, “Mezunlarımız Gazi Hüsrev Bey’in ‘Bu medresede tembel ve sorumsuz değil zeki ve çalışkan öğrenciler okuyacak’ yönündeki ifadelerini doğrulamış oldu.” dedi.

"DİN, İLİM VE GAYRET YOLUNDAN SAPMAYIN"

Malkic, ülke ve şehir düzeyinde yapılan birçok yarışmada birincilik kazanan öğrencilerin, Gazi Hüsrev Bey Medresesi’ni en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Medresenin öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Malkic, mezunların, din, ilim ve gayret yolundan sapmaması temennisinde bulundu.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Kuran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu.

OSMANLI MİRASI, TARİHİ GAZİ HÜSREV BEY MEDRESESİ

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'ın oğlu Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak üzere bölgede birçok cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumları inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı sırada, 1537 yılında, Saraybosna'da kendi adıyla anılan bir medrese yaptırdı.

Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik kentinden getirilen taş ustalarının yaptığı Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından da eğitime devam edildi.

Eski Yugoslavya döneminde eğitim vermeyi sürdüren medrese, Saraybosna kuşatmasında da kapılarını kapatmadı.

Kaynak: Ajanslar