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06 Mayıs 2018 00:10 | Son Güncelleme: 06 Mayıs 2018 00:13

Bosna'da 468 yıllık medrese mezun verdi!

Saraybosna'da faaliyet gösteren, Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden bu yıl 126 öğrenci mezun oldu.

Bosna'da 468 yıllık medrese mezun verdi!

Medresenin 468. mezunları için başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey  Camisi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur  Malkic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Vekili ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic  ile çok sayıda davetli katıldı.

67'Sİ KADIN, 127 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Törende konuşma yapan Malkic, 67'si kadın bu yıl 126 öğrencinin mezun  olduğunu anımsatarak, “Mezunlarımız Gazi Hüsrev Bey’in ‘Bu medresede tembel ve sorumsuz değil zeki ve çalışkan öğrenciler okuyacak’ yönündeki ifadelerini doğrulamış oldu.” dedi.

Bosna'da 468 yıllık Gazi Hüsrev Bey Medresesi mezun verdi

"DİN, İLİM VE GAYRET YOLUNDAN SAPMAYIN"

Malkic, ülke ve şehir düzeyinde yapılan birçok yarışmada birincilik kazanan öğrencilerin, Gazi Hüsrev Bey Medresesi’ni en iyi şekilde temsil  ettiklerini söyledi.

Medresenin öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Malkic, mezunların, din, ilim ve gayret yolundan sapmaması temennisinde bulundu.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Kuran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu.

Bosna'da 468 yıllık Gazi Hüsrev Bey Medresesi mezun verdi

OSMANLI MİRASI, TARİHİ GAZİ HÜSREV BEY MEDRESESİ

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'ın oğlu Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak  üzere bölgede birçok cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumları inşa ettirdi.

Bosna'da 468 yıllık Gazi Hüsrev Bey Medresesi mezun verdi

Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı sırada, 1537 yılında,  Saraybosna'da kendi adıyla anılan bir medrese yaptırdı.

Bosna'da 468 yıllık Gazi Hüsrev Bey Medresesi mezun verdi

Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik kentinden getirilen taş ustalarının yaptığı Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından da eğitime devam edildi.

Eski Yugoslavya döneminde eğitim vermeyi sürdüren medrese, Saraybosna  kuşatmasında da kapılarını kapatmadı.

Bosna'da 468 yıllık Gazi Hüsrev Bey Medresesi mezun verdi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Saraybosna


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