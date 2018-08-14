Bosna Hersek'teki 270 yıllık Osmanlı evi ziyaretçilerini bekliyor

Bosna Hersek'teki 270 yıllık Sabur'un Evi'nde Osmanlı dönemine ait duvar işlemeleri, oda ve ahşap süslemeleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Saraybosna'nın Eski Şehir Belediyesince düzenlenen Açık Kapı Günleri Etkinliği kapsamında Osmanlı'nın Bosna Hersek'teki miraslarından biri olan ve 2014'te restorasyondan geçirilen tüccar Sabur'un Evi ziyaret edilebilecek.





İKİ KATTAN OLUŞAN TARİHİ EV

Sabur'un Evi'nin kuratörü Rasim İbrovic, yaptığı açıklamada, iki kattan oluşan Osmanlı evinin alt katında selamlık ile mutfak ve misafir odalarının bulunduğunu söyledi.





17 AĞUSTOS'A KADAR ZİYERETE AÇIK



Eski Şehir Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric de evin yakın zamanda yılın her ayı ziyarete açılacağını belirtti. Bosna Hersek'te Ulusal Anıt ilan edilen 270 yıllık Sabur'un Evi'ndeki Osmanlı dönemine ait duvar işlemeleri, oda ve ahşap süslemeleri, 17 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Ajanslar