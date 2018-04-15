'Boş üsler vuruldu' iddiasına yanıt ABD'den geldi!

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü McKenzie, Esed’in vurulan yerleri önceden boşaltıp boşaltmadığı konusundaki soru ve iddialara cevap verdi!

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye rejiminin, Duma'da kimyasal silah kullanmasına yanıt olarak İngiltere ve Fransa ile yaptıkları saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

RUSYA'NIN İDDİASINI YALANLADI

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine ait hedeflere 105 füze fırlattığını ve herhangi bir füzenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadığını söyledi.

McKenzie ayrıca, Suriye rejiminin, saldırılara karşı 40 hava savunma füzesi fırlattığını ancak bunların kendi füzelerini önleyemediğini ileri sürdü.

ESED REJİMİ O HEDEFLERİ BOŞALTTI İDDİASI

ABD, Suriye ve Rusya ile koordinasyon yapmadığını iddia etse de Esed rejiminin hedef alınan bölgeleri önceden boşalttığı iddia ediliyor.

Esed’in vurulan yerleri önceden boşaltıp boşaltmadığına ilişkin soru üzerine McKenzie, “Hedeflerde birçok kişi önceden tahliye edilmiş olabilir. Ancak biz de zaten bölgede çok fazla insan öldürmeyelim diye sabah 4’te saldırı yapmayı seçtik.” şeklinde konuştu.

Ruslarla herhangi bir koordinasyon yapmadıklarını kaydeden McKenzie, Rus hava savunma sistemlerinin devreye girmediğini de belirtti.

Kaynak: Ajanslar