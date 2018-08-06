Boş duvarları çizdiği resimlerle canlandırıyor

Sırp nakkaş (yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta) Andrej Zikic, dünyanın farklı ülkelerinde sokaklara çizdiği resimlerle adeta duvarları yeniden canlandırıyor.

Artez lakabıyla tanınan Andrej Zikic, Belgrad'dan Zagreb'e, İstanbul'dan Tiran'a, New Delhi'den San Paolo'ya kadar gezdiği birçok ülkede duvarlara çizdiği resimlerle yoldan geçenleri etkiliyor.

"BÜYÜSÜNE KAPILDIĞIM BİR AKIM"



Asıl mesleği mimarlık olan 30 yaşındaki Zikic, duvar resimlerine ortaokul ve lisedeyken merak saldığını anlatarak, "Duvar resimleri o dönemlerde çok popülerdi. Büyüsüne kapıldığım bu akımın gelişimime büyük katkısı oldu." dedi.

Andrej Zikic, eskiden daha çok grafiti üzerine çalıştığını, zamanla karakter çizimlerine başladığını ve artık farklı ülkelerin farklı şehirlerindeki duvarlara imzasını attığını anlattı.



ÇİZİMLERLE HAYAL ALEMİ



"Who's Singin' Over There?" isimli Yugoslav yapımı filme atıfta bulunarak, San Paulo'da çizdiği bir resimle ünlenen Andrej Zikic, eserlerinde doğa, insan ve hayvanlara yer veriyor.



Zikic'in resimlerini farklı kılan şeylerden biri de birkaç ay önce ölen köpeği Juna. Juna'yı ilk kez Hindistan'a gitmeden önce çizdiğini söyleyen Zikic, "Köpeğimi her özlediğimde duvarları onun resmiyle süslerdim. Yıllar geçtikçe dünyanın dört bir yanında onlarca Juna resmi oluştu" dedi.

Zikic, son olarak Belgrad'da bulunan Tramvay Köprüsü'nün altındaki duvarları süslediğini belirterek, kitap okurken uyuyakalan kız resminde, kitaptan fırlayan geyiğin kızı hayal alemine götürdüğünü söyledi.



FARKLI ŞEHİRLERDE DUVARLARI SÜSLÜYOR

Asıl mesleği mimarlık olan 30 yaşındaki Andrej Zikic, duvar resimlerine ortaokul ve lisedeyken merak saldığını anlatarak, "Duvar resimleri o dönemlerde çok popülerdi. Büyüsüne kapıldığım bu akımın gelişimime büyük katkısı oldu" dedi.

Andrej Zikic, eskiden daha çok grafiti üzerine çalıştığını, zamanla karakter çizimlerine başladığını ve artık farklı ülkelerin farklı şehirlerindeki duvarlara imzasını attığını anlattı.





KADIKÖY'ÜN DUVARLARINA ŞEKİL VERİYOR



Sırp nakkaş Andrej Zikic, Kadıköy semtinde bir duvara, okuduğu kitabın etkisiyle bulunduğu mekandan çıkan bir adamı resmettiğini vurguladı. Zikic, Kadıköy'deki resmine Beautiful Journey adını verdiğini ve bu eseriyle gurur duyduğunu anlattı.



Kaynak: Ajanslar