Borsalarda 748 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yıl haziran sonu itibarıyla yaklaşık 748 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında 1 Ağustos 2017-30 Haziran 2018 döneminde işlem gören ürün miktarına ilişkin bilgi verildi. Haziran sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 748 bin 236 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 157 bin 919 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğini vurgulandı.

İKİNCİ SIRADA ORDU VAR



Açıklamada, Sakarya'yı 135 bin 452 tonla Ordu, 137 bin 829 tonla ise Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi. GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 186 ton fındığın işlem gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar