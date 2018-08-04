Bordo Bereliler şehit Bedirhan bebeği unutmadı!

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği Bordo Bereliler unutmadı. İnstagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti.

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği Bordo Bereliler unutmadı. İnstagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI

Hakkari Yüksekova'da anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, bordo Berelilerin 11 aylık Bedirhan bebek için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım duygulandırdı.

"BEDİRHAN BEBEK RUHUN ŞAD OLSUN"

Tüyleri diken diken eden videoda Bordo Bereliler kıta yürüyüş kararını, "Bedirhan Bebek ruhun şad olsun" diye aldı. İşte Bordo Berelilerin şehit Bedirhan bebek için çektikleri, tüyleri diken diken eden video...

Kaynak: Ajanslar