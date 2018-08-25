Bomba iddia: Modeste Galatasaray'a mı geliyor?

Gomis'in satışından sonra forvet hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da Anthony Modeste'nin ismi ön plana çıkıyor.

Gomis'in satışından sonra forvet hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da Anthony Modeste'nin ismi ön plana çıkıyor.

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Şampiyon olarak tamamladığı Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan forveti Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan Galatasaray, Fransız oyuncunun yerini doldurma planları yapıyor.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın listesinde olan bir diğer Fransız forvet Anthony Modeste sarı-kırmızılılara çok yakın.

Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Quanjia forması giyen Modeste, RMC'nin iddiasına göre önümüzdeki saatlerde Galatasaray ile son detayları görüşmek için İstanbul'a gelecek. Transferin yakın zamanda açıklanacağı ifade edildi.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken forvet, 2018'da Tianjin adına 21 maçta 9 gol atıp 6 da asist yaptı.