Bomba iddia: Kuzey Kore yeni füze üzerinde çalışıyor!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post büyük bir iddia ile gündeme geldi. İstihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, iki yeni kıtalararası füze üzerinde çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşmesinin ardından Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varılmış, hatta Kuzey Kore'nin bazı silah tesislerini boşalttığına dair uydu görüntüleri yayınlanmıştı.

YENİ FÜZELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR



Ancak The Washington Post'un haberine göre, Amerikan istihbaratının elde ettiği son bulgular Kuzey Kore'nin yeni kıtalararası füzeler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Gazetenin istihbarat kurumlarına yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sanumdong'da sıvı yakıtla çalışan bir ya da iki kıtalararası füzenin yapımı üzerinde çalışıyor.

Kuzey Kore'nin yeni füze çalışmalarının uydu görüntülerine de yansıdığı belirtiliyor.

DİPLOMASİYE DARBE



Amerikan medyası, Kuzey Kore'nin yeni kıtalararası silahlar geliştirmesinin Başkan Donald Trump'ın, Kim Jong Un ile yürüttüğü diplomasiye ağır darbe olduğu görüşünde birleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını tahliye etmesine ilişkin uydu görüntüleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaparak, bunun verilen sözlerin tutulması için 'önemli bir ilk adım' olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore'nin konuyla ilgili pozisyonuna hakim olan ABD'li bir yetkili ise CNN'e yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakerelere devam etmesinin Washington'ın Kuzey Kore ile gerçek bir barış anlaşması yapmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Ajanslar