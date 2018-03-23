Bomba hamle! Hepsi Simit Sarayı olacak...

Londra'da halihazırda 22 mağazaları olduğunu bildiren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, "85 mağazası olan bir zincirle görüşüyoruz. Gerçekleşmesi durumunda hepsi bir anda Simit Sarayı`na çevireceğiz" dedi.

Simit Sarayı'nın Londra'da 85 mağazası olan bir zinciri satın alması gündemde. Satışın gerçekleşmesi durumunda Türk markasının Londra'da toplam mağaza sayısı 107'yi bulacak.



Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Simit Sarayı markasıyla dünyanın en iyi lokasyonunda mağazalar açıyoruz. Bakery anlamında dünyada ilk 10'nun içindeyiz" bilgisini paylaştı.



"Global açılıma 2012 yılında başladık" diyen Kavukcu, "Şu anda Londra'da 22 mağazamız oldu. 85 mağazası olan bir zincirle görüşüyoruz. Dünyada iki ülkeye daha giriyoruz. Kenya'da da şube açıyoruz bu sene" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar