Bomba gibi düşen iddia: 'TSK Irak'a girdi'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi.

Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

TSK KUZEY IRAK'TA OPERASYON DÜZENLİYORDU

Güvenlik uzmanları TSK'nın Kuzey Irak'ta bölgesel operasyonlar düzenlediğini açıklamıştı.

TSK HAVA HAREKATI BİLGİSİ PAYLAŞTI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Ajanslar