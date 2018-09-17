Bolu'da traktörle otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde römork takılı traktörle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Abdurrahman Sarıkaya yönetimindeki 34 ZP 1914 plakalı otomobil, önünde seyreden Hüseyin Özer idaresindeki römork takılı 14 DB 875 plakalı traktöre hızla arkadan çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA





Çarpmanın etkisiyle römorkun altına giren otomobil kullanılamaz hale gelirken, içerisinde 4 kişinin olduğu traktör devrildi. Kazada, sürücüler ve traktörde bulunan Ebru Özer, Ümmühan Özer, Samet Taşdöver ile otomobil bulunan Bahriye Sarıkaya ve Muhammet Yunus Sarıkaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar