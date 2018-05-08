Bol keseden seçim vaatleri: Vatandaş isyanda!

Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin verdiği vaatler sosyal medyada alay konusu oldu.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldikleri takdirde kuracakları Türkiye Dayanışma Fonu projesi ile ilgili olarak, "30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4,5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız" dedi.

CHP'nin adayı Muharrem İnce ise, "Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL burs verilecek" dedi.



CHP ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUP BURSLARI İPTAL ETMİŞTİ

Her yıl belediyelerin açtığı eğitim yardımı burslarından faydalanan yüz binlerce yoksul öğrenci CHP yüzünden bu haktan mahrum kalmıştı. Belediyeler tarafından Yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen burslar, 2008 yılında CHP'nin Anayasa Mahkmemesi'ne açtığı dava sonucu iptal edilmişti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Kaynak: ajanslar