Boğaziçin'de Terör Sempatizanlarına Gözaltı
Afrin harekatı için lokum dağıtan vatansever gruba bir grup terör sempatizanı 'savaşın lokumu olmaz' diyerek saldırmıştı.
Polis bu sabah düzenlediği baskınla terör sempatizanlarını gözaltına aldı.
Polis bu sabah düzenlediği baskınla terör sempatizanlarını gözaltına aldı.
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