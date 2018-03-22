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22 Mart 2018 10:57 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 11:39

Boğaziçin'de Terör Sempatizanlarına Gözaltı

Afrin harekatı için lokum dağıtan vatansever gruba bir grup terör sempatizanı 'savaşın lokumu olmaz' diyerek saldırmıştı.

Boğaziçin'de Terör Sempatizanlarına Gözaltı

Polis bu sabah düzenlediği baskınla terör sempatizanlarını gözaltına aldı.

Etiketler: boğaziçi


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