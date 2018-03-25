Boğaziçi Üniversitesi'nde Terör Yandaşlarına Baskın

Boğaziçi Üniversitesi'nde YPG lehine eylem yapıp, Afrin operasyonuna karşı çıkan terör yandaşı öğrenciler operasyonla evlerinden alındı. Gözaltına alınan öğrenci sayısı ise 7'e yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde şehit olan askerlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere, terör seviciler engel olmuştu.

Lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan 20 kişilik YPG yanlısı öğrenciler tarafından engellenmişti.

POLİS TERÖR YANDAŞI ÖĞRENCİLERİ YURTTAN ALDI

Bu sabah saat 05.00 sularında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'ne baskın düzenleyen emniyet güçleri, yurtlar ve kütüphanelerde arama yaptı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan öğrenci sayısı 7'e yükseldi.

CUMHURBAŞKANI: MEYDANI BUNLARA BIRAKMAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin şehitlerimiz için lokum dağıtan öğrencilere saldıranlar için "Meydanı bunlara bırakmayacağız." demişti.

Gündem 22 Mart 2018 10:57 Boğaziçin'de Terör Sempatizanlarına GözaltıAfrin harekatı için lokum dağıtan vatansever gruba bir grup terör sempatizanı 'savaşın lokumu olmaz' diyerek saldırmıştı.

Kaynak: Ajanslar