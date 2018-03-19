Boğaziçi Üniversitesi'nde terör propagandası

Boğaziçi Üniversitesi'nde şehit olan askerlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere, terör seviciler engel oldu.

Üniversitenin kuzey kampüsünde yaşanan olayda, Zeytin Dalı Harekatın'da şehit olan 46 askerimiz için bir grup öğrenci lokum dağıtmak istedi.



TERÖR SEVİCİLER ENGEL OLDU

Lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan 20 kişilik YPG yanlısı öğrenciler tarafından engellendi.









MEHMETÇİK'İ DESTEKLEYEN ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR

Sloganlar atarak masanın etrafında toplanan YPG yanlıları, öğrencilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu.

BOĞAZİÇİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi, yaptığı açıklamada, söz konusu eylemin üniversite yönetiminin iradesine aykırı olarak yaptığı vurgulandı ve sorumlular hakkında disiplin işlemleri uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA