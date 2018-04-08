Son Dakika!
08 Nisan 2018 10:05 | Son Güncelleme: 08 Nisan 2018 10:14

Boğaz'daki Kazanın telsiz kayıtları!

İstanbul Boğazı'nda dün, dümeni kilitlenen 225 metre boyundaki "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

Boğaz'daki Kazanın telsiz kayıtları!

"DÜMEN DİNLEMİYOR"

Gemidek yalıya çarpmadan hemen önce yapılan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

 
Kılavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti: Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti: Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma 3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Kılavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti: Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Kılavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz. Kıyı Emniyeti: Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Kılavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Boğaz kazası


0Yorum Yap