Bodrum'da fiyatlar uçtu: Tatilcilere uyarı geldi

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon Bodrum'da fırsatçılık yaparak 18 TL'ye çay, 28 TL'ye kola, 34 TL'ye lahmacun satılan yerleri kendilerine bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Lahmacun ve ayran Bodrum plajlarının vazgeçilmezi.. Ancak özellikle Türkbükü beachlerinde satılan pahalı menüler her yıl gündeme geliyor.

70 liralık lahmacun-ayran menüleri, ya da 550 liralık şarap-lahmacun menüleri, yerli ve yabancı turistleri mağdur ediyor. Artan fiyatlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da tepki çekiyor.

FAHİŞ FİYATLAR

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, 16 TL'ye Türk kahvesi, 18 TL'ye ince belli çay, 23 TL'ye domates çorbası, 15 TL'ye küçük su, 28 TL'ye kola, 34 TL'ye lahmacun satılan yerlerin kendilerine bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz." diyen Kocadon, şöyle devam etti:

"30 TL'LİK VALE ÜCRETİ İNANILIR GİBİ DEĞİL"



"Vatandaşların haklı olduğu yerler var. Mesela 30 TL’lik vale ücreti inanılır gibi değil. Bizim bu konuda yapabileceklerimiz sınırlı. Bodrum Ticaret Odası üyeleri ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Onlar bu konuda hassas davranıyor. Ama maalesef tatili fırsat bilenler var. Vatandaşlar ticaret odasına konuyla ilgili şikayetlerini iletebilirler. Fahiş fiyat uygulayanlar üyemiz ise işyerini kapatmaya kadar ceza verebiliriz. Herkesin Bodrum’da keyifli tatil yapması için esnafın da dikkat etmesi lazım."

Kaynak: Ajanslar