BMW'nin akıllı saati büyük ilgi çekti

Alman otomotiv devi BMW ile Diesel, Emporio Armiani, Kate Spade ve Michael Kors gibi dünyaca ünlü saat markalarının üreticisi Fossil, yeni bir akıllı saat için anlaşmaya vardı.

Varlığı BMW ve Fossil Group tarafından henüz doğrulanan saat hakkında şimdilik çok şey bilmiyoruz. Tasarımı ve teknik özellikleri bilinmeyen cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği de belli değil. Fossil Group'un Diesel, Emporio Armiani, Kate Spade ve Michael Kors gibi lisanslı markalar için saatler ürettiğini biliyoruz. Bu yeni ortaklıkla birlikte Fossil, zaten geniş olan marka listesine bir yenisini eklemiş olacak.

Hürriyet’in haberine göre Fossil Group yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Kosta Kartsotis, yaptığı bir açıklamada "BMW, dünyadaki en ikonik markalardan bir tanesi," dedi ve ekledi; "tasarım uzmanlığınızı ve akılı saat yeteneklerinizi dünyanın dört bir yanındaki BMW meraklılarına ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz".

Saatlerin ne zaman geleceği bilinmiyor ancak ortaklığın 2023'e dek süreceği açıklandı. Bu yüzden önümüzdeki dört sene içinde farklı nesillerde akıllı saatler görebiliriz.

Kaynak: ajanslar