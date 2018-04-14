BMGK Rusya'nın talebini veto etti
Rusya'nın, BMGK'de istediği tasarı kabul edilmedi.
Rusya'nın, BMGK'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarının kınanmasını istediği tasarı kabul edilmedi.
Kaynak: AA
Rusya'nın, BMGK'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarının kınanmasını istediği tasarı kabul edilmedi.
Kaynak: AA
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