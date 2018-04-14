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14 Nisan 2018 20:42 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 20:46

BMGK Rusya'nın talebini veto etti

Rusya'nın, BMGK'de istediği tasarı kabul edilmedi.

BMGK Rusya'nın talebini veto etti

Rusya'nın, BMGK'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarının kınanmasını istediği tasarı kabul edilmedi.


Kaynak: AA

Etiketler: BMGK Rusya


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