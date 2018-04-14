BMGK olağanüstü toplantısı başladı!

Rusya Devlet Başkanının, “ABD, yaptıklarıyla Suriye’deki insani felaketi kötüleştiriyor” diyerek ABD ve eylemlerini kınamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasının ardından BMGK toplandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyona ilişkin bugün verdiği ilk açıklamada, “ABD, yaptıklarıyla Suriye’deki insani felaketi kötüleştiriyor” diyerek ABD ve eylemlerini kınamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

BMGK'dan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından Rusya'dan yapılan acil toplantı çağrısına yanıt olarak 18.00'de toplantı yapılacağı söylenmişti.

Toplantı başladı!

''Gerilimi Arttırmayın''

BM Güvenlik Konseyi Suriye'deki askeri operasyonu görüşmek için acil toplandı. Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gerilimi arttırmayın. Uluslararası gözlemciler Duma'ya gitmeye hazır" dedi.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.



Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.



BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplandı.



ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Ajanshaber