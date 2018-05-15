BMGK Filistin gündemiyle toplandı!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin gündemiyle toplandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıya katılan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, bir konuşma yaptı.
Gündem15 Mayıs 2018 20:47Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e flaş büyükelçi mesajı!İsrail'in Kudüs'teki Türk büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından, 'bizim de ona göre yaptırımlarımız olacak' dedi
Kaynak: AA