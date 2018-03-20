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20 Mart 2018 13:15 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 13:45

BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye OHAL'e son verme çağrısı yapan 28 sayfalık bir rapor yayımladı.

BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı

Birleşmiş Milletler, OHAL uygulamasının sonlandırılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Etiketler: ohalbm


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