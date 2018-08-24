BM'den Türkiye'ye davet geldi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye konusunda görüşmek için Cenevre'ye davet etti.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye konusunda görüşmek için Cenevre'ye davet etti. BM sözcüsü 11-12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvede Suriye'nin anayasa komitesinin gündeme alınacağını ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZCÜSÜ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Birlemiş Milletler sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, üç ülkeden gelecek temsilcilerin Suriye’nin Anayasa Komitesi’ni görüşeceği aktarıldı.

11-12 EYLÜL'DE DÜZENLECEK

Yapılan açıklamada İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek zirvenin 11-12 Eylül’de düzenleneceği vurgulandı. Görüşmede Suriye’de yeni bir anayasa için oluşturulması planlanan komite hakkında karara varılması bekleniyor. Bu zirvenin ardından Birleşmiş Milletler, ABD’nin de dahil olacağı paralel bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak: Ajanslar