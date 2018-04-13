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13 Nisan 2018 17:29 | Son Güncelleme: 13 Nisan 2018 17:35

BM'den şok açıklama! 'Topyekün askeri gerilim'

BM Sekreterinden açıklama geldi.

BM'den şok açıklama! 'Topyekün askeri gerilim'

Suriye kriziyle ilgili açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekun askeri gerilime neden olabilir" dedi.


Kaynak: Gündem

Etiketler: BM


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