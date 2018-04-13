BM'den şok açıklama! 'Topyekün askeri gerilim'
BM Sekreterinden açıklama geldi.
Suriye kriziyle ilgili açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekun askeri gerilime neden olabilir" dedi.
Kaynak: Gündem
Suriye kriziyle ilgili açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekun askeri gerilime neden olabilir" dedi.
Kaynak: Gündem
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