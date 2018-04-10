BM'de yine aynı tiyatro: Rusya 12. kez veto etti

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını talep eden tasarıyı veto etti.

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.

ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarı Rusya'nın engeline takıldı.

15 üyeli BMGK'de veto yetkisi bulunan Rusya ve konseyin geçici üyelerinden Bolivya tasarıya karşı çıkarken, veto yetkisi bulunan Çin çekimser kaldı.

Gündem 07 Nisan 2018 13:57 Tahliyesi devam eden Doğu Guta'yı savaş uçakları yine vurduTahliyelerin sürdüğü Doğu Guta'yı bugün bir kez daha vuran Şam rejimi ve Rus güçleri, Duma semtinin dışındaki arazileri de hedef aldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

12. KEZ VETO ETTİ

Rusya, iç savaşın başından bu yana 12. kez Suriye karar tasarısını veto etmiş oldu.

ABD'nin tasarısı BM mekanizmasından Suriye'de hem kimyasal silah kullanımını soruşturma hem de sorumluların belirlemesini talep ediyordu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama öncesi konseyde yaptığı konuşmada, ABD'nin talep ettiği mekanizmanın bağımsız olmayacağını iddia ederek, bu tasarıyı ''anarşi ve manipülasyon'' olarak nitelendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın rakip tasarısının Rusya'ya kurulacak mekanizmada soruşturmayı yürütecek yetkilileri belirleme hakkı verdiğini söyledi.

Dünya 08 Nisan 2018 23:06 Doğu Gutalı babadan katledilen kızına yürek burkan sözlerSuriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA