BM yine Suriye için Türkiye'nin sınırını açmasını istedi

BM Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye İdlib'de savaş çıkması halinde Türkiye'den sınırı açmasını ve mültecilerini kabul etmesini isteyeceğini duyurdu.

Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeni bir mülteci grubu alması gündeme geldi.

SINIRI AÇIN TALEBİ YAPACAKLAR



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye İdlib'de savaş çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini duyurdu.

Egeland, bugünkü insani yardım toplantısında Rusya, İran ve Türkiye'nin temsilcilerinin İdlib savaşından kaçınılması için ellerinden geleni yapma sözü verdiklerini duyurdu. BMyetkilisi, İdlib savaşı çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA