BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura: Türkiye bunu sağlayabilir!

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'teki nüfusun çoğunluğunu oluşturan sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Mistura, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib için düzenlenen oturuma ikinci kez telekonferans yöntemiyle bağlanarak, dün gece İdlib'teki kadınların toplanıp kendilerinin terörist değil, anne ve sivil olduklarını söylediklerini, mum yakarak gösteri düzenlediklerini belirtti.

Söz konusu gösteriden bir de fotoğraf gösteren Mistura, İdlib'teki nüfusun yüzde 98,5 ila yüzde 98,8'ini sivillerin oluşturduğunu vurguladı.

Mistura, sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Siviller kendilerini teröristlerden ayırmak için seslerini yükseltebilir. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Staffan de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelerek sivillerin sesini duyurabilecek bir plan hazırlayabileceklerini de vurguladı.

"SAVAŞSIZ BİR SURİYE İSTİYORUZ"



Suriye'deki sivillerin yeterince acı çektiğini dile getiren Mistura, "Savaşsız bir ülke (Suriye) istiyoruz. İçinde yaşanabilir bir gelecek istiyoruz." dedi.

Tahran'da bugün Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan zirvenin de önemli olduğunu belirten Mistura, "Toplantının sonuçlarını henüz detaylı bilmiyoruz ama bildiğim Astana garantörlerinin zamana ihtiyaç duyduğu." diye konuştu.

Kaynak: AA