BM, skandal rapora sahip çıktı

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye’nin “haddini aştı” gerekçesiyle eleştirdiği rapora sahip çıktı

BM sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Hüseyin’in açıklamalarına tepki göstererek amacını aştığını ve gerçekleri yansıtmadığını söyleyerek BM’yi eleştirildiğini hatırlatması üzerine; "Sayın Zeid, BM İnsan Hakları Yüksek komiseri olarak yetkileri çerçevesinde yapması gerektiğini ve kendisine verilen raporlar çerçevesinde inandığını, yapması gereken işini yaptı." açıklamasında bulundu.

Zeid Hüseyin, 28 sayfalık raporunda Türkiye’nin olağanüstü hal uygulamasına son vermesi çağrısında bulunmuştu.

Raporda, 15 Temmuz 2016’dan bu yana yürürlükte olan OHAL’in 160 bin kişinin gözaltına alınmasına ve yaygın şekilde insan hakları ihlallerinin gözlemlendiği ileri sürüldü.

BM'nin raporunda ayrıca "'ulusal güvenlikle ilgisi olmayan kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılması, OHAL'in muhaliflerin susturulması için kullanıldığını gösteriyor.' ifadesi de yer aldı.

BM İnsan Hakları Komiseri Zeid Hüseyin, gözaltına alınan ve işten çıkarılanların sayısını “Sersemletici” olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA