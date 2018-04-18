BM Özel Temsilcisi Mistura Ankara'ya geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bugün Ankara'ya geliyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölge turu çerçevesinde geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek.

Suriye krizinin çözümü için BM gözetiminde Cenevre'de süren siyasi görüşmelere ivme kazandırmak için temaslarda bulunan Mistura'nın Ankara'dan Moskova ve Tahran'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: ajanslar