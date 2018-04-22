BM önünde nükleer silah karşıtı gösteri

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde nükleer silahlar karşıtı gösteri düzenledi.

Çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 130 ICAN mensubu, yarın Cenevre'de başlayacak Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na (NPT) ilişkin konferans öncesi BM'nin Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda toplandı.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ICAN üyeleri, "Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalayın", "Kore Savaşına Son" ve "Nükleer silahlardan arındırılmış bir Kuzey Kore oluşturalım" yazılı pankartlar açtı

ABD'YE NÜKLEER TEPKİ

Gösterinin organizatörü ICAN Nükleer Anlaşmalar Koordinatörü Tim Wright, AA muhabirine, 2 hafta sürecek NPT konferansı boyunca anlaşmanın imzalanarak yürürlüğü girmesi için lobi faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Anlaşmanın imzalanmasında Türkiye'nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Wright, ABD'nin elinde bulundurduğu tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, temmuz ayında 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Antlaşmaya karşı çıkan nükleer silah sahibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

Şubat ayında Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ise Türkiye'nin nihai hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya" olduğunu vurgulayarak "NPT'in eksiksiz ve evrensel bir şekilde hayata geçirilmesi bunun için doğru bir başlangıç noktasıdır." diye konuşmuştu.