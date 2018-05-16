BM: İsrail'in katliamı savaş suçu olabilir

BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericilere karşı güç kullanmasının savaş suçu olabileceğini söyledi.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak Gazze sınırında İsrail güvenlik güçlerine "inandırıcı bir tehdit" oluşturmayan Filistinli göstericilere yönelik "ölümcül saldırıların" acilen durdurulmasını istedi.

İsrail'in Gazze'deki silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanımını kınayan Lynk, güvenlik güçlerinin saldırılarında onlarca sivilin şehit olduğunu, binlercesinin de yaralandığını anımsattı.

Lynk, İsrail makamlarının uluslararası insan hakları hukukunu ihlal etmeye devam ettiği müddetçe Filistinli şehit ve yaralı sayısının önümüzdeki günlerde sert bir şeklide artabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in sivillere aşırı güç kullanımının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Lynk, Gazze sınırındaki saldırıları sürdüren güvenlik güçlerine izin veren askeri ve politik komutadaki sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"SAVAŞ SUÇU OLABİLİR"

"Uluslararası insan hakları hukukunun, kolluk kuvvetleri tarafından güç kullanımı konusunda katı yasaklar koyduğunu yinelemeliyim." ifadesini kullanan Lynk, bir yaşam veya ciddi yaralanma tehdidi olmadığı sürece göstericilere karşı "ölümcül güç" kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.

Özel Raportör Lynk, "İşgal bağlamında, göstericilerin bu kurallara aykırı olarak öldürülmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir şekilde ihlal edilmesi, kasten öldürme ve savaş suçu anlamına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Lynk ayrıca uluslararası topluma Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin BM kanalıyla tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA