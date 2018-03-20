BM çalışanlarından New York'ta protesto

Tek derdi Türkiye ile uğraşmak olan Birleşmiş Milletler'in çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikalarından dolayı protesto düzenledi.

rkiye hakkında, AB süreci ve Zeytin Dalı Harekatı dönemi boyunca çeşitli propagandalar uygulayan BM'nin çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikaları nedeniyle protesto düzenledi.

HER GÜN AFRİN AÇIKLAMASI YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeyin Dalı Harekatı'nı durdurmak için asılsız iddialar üzerinden her gün açıklama yapan BM, kendi işçileriyle ilgilenmeyi unuttu.

KEMER SIKMA POLİTİKASI PROTESTO EDİLDİ

Birleşmiş Milletler çalışanlarının protestosu Birleşmiş Milletler çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikaları nedeniyle Amerika'nın New Yorkeyaletindeki BM binası önünde protesto düzenledi.

Kaynak: Ajanslar