Blogger'a erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'de bulunan birçok insan dün akşam saatlerinden bu yana Google’ın sahibi olduğu blog platformu Blogger/ Blogspot’a erişimde sıkıntı yaşıyor.

Türkiye’deki pek çok internet kullanıcısı, dün akşam saatlerinden bu yana Google’ın sahibi olduğu blog platformu Blogger/ Blogspot’a erişimde sıkıntı yaşıyor.

ERİŞİM ENGELİ VAR MI?

Turkey Blocks sitesinin haberine göre, söz konusu sıkıntı, Blogspot için uygulanan erişim engellemesinden kaynaklanıyor.

Turkey Blocks’un haberinde platform için engel sayfalarının Türk Telekom ve Uydunet gibi internet servis sağlayıcıları tarafından aktive edildiği belirtiliyor. Türk Telekom’un mobil şebekesi üzerinden de platforma erişilemiyor. Turkcell, Turkcell Superonline ve Vodafone’un şebekelerinde ise henüz platforma erişim konusunda bir problem yaşanmıyor. Ancak alınan bir karar varsa bunun gün içinde söz konusu operatörlerin hizmetlerine yansıması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

HENÜZ AÇIKLANAN BİR KARAR YOK

Şu an için Blogspot’a erişim engeli konusunda alınmış bir karara rastlanmıyor. Google tarafından Blogspot üzerindeki sitelerdeki içerikleri yönetmek için kullanılan Blogger.com platformuna erişim konusunda şu anda bir sıkıntı yaşanmazken, farklı alan adlarında tutulan bloglara ulaşmakta da şu aşamada bir problem görülmüyor.

BLOGSPOT NEDİR?

Blogspot veya Blogger, Google’ın 2003 Yılında satın almış olduğu internet kullanıcılarına kendi bloglarını açmalarına yardımcı olan bir servistir. Esasen ilk olarak Pyra Labs tarafından geliştirilen Blogger sistemi 1999 yılında internet kullanıcılarının beğenisine sunulmuştur. Kısa süre sonra Google’ın dikkatini çekmeyi başaran bu servis Pyra Labs’dan satın alınmış ve Google markasının bir ürünü olarak bu güne kadar internet kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmiştir.

Kaynak: Ajanslar