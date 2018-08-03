BlackBerry 'Evolve X' kod adıyla çıkaracağı telefonları tanıttı

BlackBerry, kendi içerisinde devrimsel değişiklikler barındıran Ghost ve Ghost Pro'yu tanıttı.

BlackBerry, bir süredir merakla beklenen Evolve X kod adıyla ortaya çıkan akıllı telefonunu tanıttı. BlackBerry Ghost Pro, 5.99 inçlik Full HD + ekrana sahip. 18:9 ekran oranıyla da gündemi takip ediyor ve yenilikçi bir hava yakalıyor.

Ghost Pro'da 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera, arka tarafında ise 13 MP + 12 MP olan çift kamera mevcut. Standart versiyon Ghost'da ise 13 MP +13 MP şeklinde çift kamera mevcut. Cihazın bir üst versiyonu Snapdragon 660 ve 6GB RAM ile güçlenirken, standart versiyonu Snapdragon 450 ve 4GB ile güçleniyor.

Her iki cihazda da 4000 mAh’lik batarya bulunuyor. Qualcomm’un Quick Charge 3.0 ve kablosuz şarj desteği ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Yumuşak dokulu plastik arka panel ve alüminyum çerçeveyle birlikte, cihazın arka yüzünde bir de parmak izi sensörü mevcut.

Genel olarak iki cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak;

Corning Gorilla Glass 5 koruma ile 5,99 inç (2160 × 1080 piksel) Full HD + 2.5D kavisli cam ekran

Ghost: Adreno 506 GPU ile 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 450

Ghost Pro: Adreno 512 GPU ile sekiz çekirdekli Snapdragon 660 (4 adet 2.2GHz Kryo 260 + 4 adet 1.8GHz Kryo 260)

Ghost: 4GB RAM ve 64 GB depolama

Ghost Pro: 6GB RAM ve 64 GB depolama

Kaynak: ajanslar