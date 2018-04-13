"Bizim için de yarış devam ediyor''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş, maçı değerlendirirken Başakşehir'e kaybettikleri maçın kritik olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam erken golün kendileri adına avantaj olduğunu söyledi ve ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başında gol atmamız bizi rahatlattı. Akhisar ritmi yakalayamadı. Başta gol atmamız oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yalnız zaman zaman hatalar oldu. Gereksiz top kayıpları pozisyon yarattı ama bunlar bizden kaynaklı hatalardı. İyi bir galibiyet oldu bizim için. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Akhisar tehlikeli bir takım. Zorluk çıkarabilen bir takım. Rakibimize diğer maçlarda başarılar diliyorum. Bizim için de yarış devam ediyor'' dedi.

Şenol Güneş, Başakşehir maçını hatırlatırken ''Şampiyonlar Ligi arkasından Başakşehir'e karşı çok kötü oynayıp kaybettik. Onu kaybetmesek, çok daha iyi çizgide gideceğimizi düşünüyorduk. Şimdi kendi sahamızda olan maçı kazanıp devam etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA