"Bizi döviz kuru ile terbiye edemezsiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurlarındaki artışın ekonomik operasyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde euro ve doların yükselmesi hakkında yaptığı açıklamada bir takım finans çevrelerinin Suriye'yi bahane ederek Türkiye üzerinde ekonomik terör estirmeye çalıştıklarını vurguladı "Bizi döviz kuru ile terbiye edemezsiniz"şeklinde konuştu.

KURDAKİ ARTIŞ NORMAL DEĞİL, HESABINI VERECEKSİNİZ

"Ekonomide aktif rol oynayanlar Suriye'deki bu gelişmeleri bahane ederek ülkemizde ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde hesabını verirsiniz. Bizi döviz kurlarıyla terbiye edemezsiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir açıklaması yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair konuştu.

Kaynak: Ajanslar