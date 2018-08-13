''Bize dolar değil vatan lazım'' diyerek 3 milyon dolar bozdurdular

Başkan Erdoğan'ın, başlattığı 'Dövizleriniz bozdurun' kampanyasına Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi 300 iş adamı 3 milyon dolar bozdurarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün, Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir" şeklindeki çağrısına uyan TÜMKİAD üyesi bir grup, 3 milyon doları bir bankada bozdurarak Türk Lirasına çevirdi.

Dernek üyeleri, daha sonra Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

''BİZE DOLAR DEĞİL VATAN LAZIM''



Dernek adına konuşan, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD'lı iş adamları olarak 'vatanımızın, milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız' demiştik. Cumhurbaşkanımızın, dün Trabzon'da yaptığı açıklamadan sonra iş adamları olarak 300 üyeye yakın iş adamımız 3 milyon doları bozdurarak Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkale'de kan dökerek kazandık. Biz bu toprakları gazete kuponuyla kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini buradan rahmetle anıyorum.



'BİZ MEYDANLARA İNDİK SİZ DE İNİN'



Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. 'Biz meydanlara indik, siz de meydanlara inin.' Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Biz 300 iş adamıyla dolarlarımızı bozdurarak sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz. Bizler, Türkiye'de yaşayan iş adamları olarak dünyaya sesleniyoruz. Lütfen dolarlarınızı bozdurun. TL'ye yatırım yapın, bize dolar değil vatan lazım. Vatan yoksa namus yoktur. Vatan yoksa çocuklarımızın geleceği yok" dedi.

Kaynak: Ajanslar