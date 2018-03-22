Bitlis'ten acı haber! Şehit ve Yaralı Var

Bitlis kırsalında PKK'ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ajanslar