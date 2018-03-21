Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Tatvan ve Mutki ilçesinin mülkü sınırlarında bulunan 12 köy ve 4 mahallede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan'a bağlı Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak mahallelerinde, Mutki'de ise Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Ardıç ve Yumurta mahalleleri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 22 Mart'ta saat 00.01'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."





