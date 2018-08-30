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30 Ağustos 2018 11:54 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2018 11:54

Bitlis'te İran uyruklu şüpheli 1 kilo 678 gram metamfetamin çıktı

Bitlis'te, polis ekipleri tarafından yapılan şüphe üzerine durdurulan araçtaki İran uyruklu F.D.'nin üzerinden, 1 kilo 678 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan F.D., adliyeye sevk edildi.

Bitlis'te İran uyruklu şüpheli 1 kilo 678 gram metamfetamin çıktı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

1 KİLO 678 GRAM UYUŞTURUCU

Araçta bulunan İran uyruklu F.D.'nin üst araması yapıldı. Aramada, şüphelinin üzerinden 1 kilo 678 gram metamfetamin, 649 bin TL ile 1000 İran Riyali çıktı.

Gözaltına alınan F.D., Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: BitlisMetamfetaminİran


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