Bitlis AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Bitlis AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Bitlis aday adayları listesi...

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