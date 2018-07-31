Birhan Vatansever yeniden Galatasaray forması giyecek

Galatasaray, altyapısından yetiştirip Bandırmaspor'a bedelsiz olarak sattığı Birhan Vatansever'i bonservis ücreti ödeyerek geri aldı.

Bu sezon gençlere şans tanıyacağını sık sık dile getiren Fatih Terim, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Bandırmaspor'a gönderilen Birhan Vatansever'in geri alınmasını istedi.

4 SENELİK ANLAŞMA İMZALANDI

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, altyapıdan yetişen 21 yaşındaki futbolcuyu takıma geri aldı.

Galatasaray geçen sezon Bandırmaspor’da oynayan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.

BEDELSİZ OLARAK GÖNDERİLDİ PARAYLA VERİLEREK ALINDI



Sarı-krımızılılar, bonservis bedeli almadan Bandırmaspor'a gönderdiği Birhan'ı 500 bin TL ödenerek takıma geri kazandırdı.

2011 yılından bu yana sarı-kırmızılıların çeşitli altyapı kademelerinde görev alan Vatansever, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Fatih Terim, form durumuna göre Birhan'a şans vermeyi düşünüyor.

Kaynak: Ajanslar