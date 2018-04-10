Birbirlerine girdiler!! BMGK'da gergin anlar

BMGK'de gergin Suriye zirvesi gerçekleştirildi.

Suriye'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırılar, uluslararası arenada da gündemdeydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınan tartışmalar New York'ta bulunan merkezde görüşüldü.

Toplantı taraflar için oldukça gergin geçti.

SORUŞTURMA TALEBİ

BMGK'nın daimi temsilcileri masada Suriye'ye yönelik kimyasal soruşturma başlatılmasını önerdi. Olası bir ABD müdahalesine karşı İngiltere önce diyalog ortamının kurumasını talep ederken, Fransız temsilcisi ise Rusya'yı suçladı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Duma'daki kimyasal silah saldırısında Rusya'nın da "parmağı olduğunu" belirterek, "Bu saldırılar, doğrudan ya da dolaylı, Rusya'nın bilgisinde gerçekleşti." diye konuştu.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Olası bir müdahalenin baş aktörlerinden olan ABD temsilcisi Kati Pierce konseyden Duma'daki "korkunç" kimyasal silah saldırına yönelik soruşturma yürütülmesini talep etti.

Pierce, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine değinen Pierce, "Öncelikle uygun bir soruşturma başlatılmasını tercih ediyoruz. En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

RUS TEMSİLCİSİ GERGİN

Masada bulunan daimi temsilcilerden olan Rusya'nın gerginliği yüzünden okundu. Rus temsilcisi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarıyı değerlendireceklerini söylerken, gergin hareketlerle devamlı su içtiği de gözden kaçmadı.

Öte yandan ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK'ye sundu.

DUMA KATLİAMI

Esad rejimi muhaliflerin kalesi rolündeki Duma'da geçtiğimiz gün kimyasal saldırı bir katliama imza attı. Her ne kadar Rusya ve Suriye bu durumu kabul etmeseler de uluslararası bulgular ve bilgiler saldırıyı Suriye'nin yaptığı yönünde.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine 15 üyeli konseydeki 9 ülke Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

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Kaynak: Ajanslar