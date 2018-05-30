Birbirlerine düştüler: "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir"

FETÖ'cü Hayko Bağdat'ın, "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" "başlıklı yazısı CHP'lilerin sert tepkisine yol açtı.

FETÖ'nün besleyip büyüttüğü Hayko Bağdat, Almanya'da Can Dündar'la arası bozulduktan sonra tekrar Fetullahçıların yanına koştu.

İNCE'YE IRKÇI DEDİ

Hayko Bağdat yazısında, İnce'nin "Atatürk olmasaydı adımız Yorgo olurdu" sözleriyle ırkçılık yaptığını söyledi.

"MİLLET İTTİFAKI KATİLLERİMİZİ İÇİNDE BARINDIRIYOR"

Hayko Bağdat, seçimin ikinci turunda Muharrem İnce'yi destekleyip CHP'yi iktidara getirmenin HDP için bir faydası olmadığını savundu. CHP'nin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğu ile yaptığı ittifakı hatırlatan Bağdat, "Millet İttifakı, geçmişteki ve gelecekteki katillerimizi içinde barındırmakla kalmayıp onlara devleti teslim edecektir. O devlet de katil olmayı sürdürecektir."

"İNCE, DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKACAĞIM DESE DE OY VERMEYECEĞİZ"

Bağdat yazısında, "Bir oyumuzla Muharrem İnce, Başkan olacak olsa bile, Muharrem İnce “Saray’a çıkınca Kuran çarpsın iki saate serbest bıraktıracağım Başkan’ınızı” dese de, Demirtaş’ın kendisi bunu bizden talep etse de, Abdullah Bey (Öcalan) soğuk tecrit duvarlarından bizlere fısıldasa da, Nurettin Demirtaş Dağ’dan ricada bulunsa da, Selahattin Demirtaş tutsakken başka bir yapıya koltuk değneği olmayacağız." dedi.



TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bağdat'a CHP'li ve HDP'liler sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Kaynak: ajanslar