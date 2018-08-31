Bırakma Beni filminde en çok doğallığı seveceksiniz!

Bırakma Beni filminin Seslendirme Yönetmeni Canan Yüksek, çocuk oyuncuların performansının mükemmel olduğunu ifade etti. Yüksek, seyircilerin filmi izledikleri zaman oyuncuların doğallığına hayran kalacaklarını belirtti.

Bırakma Beni filmi 21 Eylül’de vizyonda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanırken, projenin Seslendirme Yönetmeni Canan Yüksek çocuk oyunculara dikkat çekti. Canan Yüksek, başroldeki oyuncuların performansını mükemmel olarak değerlendirirken, yapımda rol seçimlerinin ise çok iyi olduğunu söyledi ve izleyenlerin projede doğallığı göreceklerinin altını çizdi.

Canan Yüksek, yönetmenliğini ve senaristliğini Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic'in üstlendiği ‘Bırakma Beni’ projesinin kendisine geldiği zaman, metne göz attığında ilk dikkatini çekenin “Ana rollerdeki isimlerin çoğunun çocuk olması” olduğunu ifade etti. “Bir başka dikkatimi çeken nokta ise başroldeki oyuncuların performansı mükemmeldi. Rol seçimleri olarak da çok başarılıydılar.” diyen Yüksek, “Çocuklar rol yaparken çok iyiydiler. Belli ki yönetmen onlara ‘Dur öyle bakma, öyle konuşma’ dememiş. Bu çok iyi bir şey. Çocuklar da yaşadıkları acıları direk filme yansıtarak, seyirciye aslında verilmesi gerekeni en güzel şekilde ortaya koymuşlar” dedi.

DOĞAL OYUNCULUK SERGİLEDİLER

Dünyanın dört bir yanında yaşayan yetimler için kamuoyunu bilinçlendiren ve ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği'nin ‘Yetim Projesi’ kapsamında çekilen filmde Canan Yüksek çocuk oyuncularla çalışmanın zor olduğunu ama doğal oyunculuk sergiledikleri için ortaya daha güzel işler çıktığının da altını çizdi.

Canan Yüksek şöyle devam etti: “Çocuklara sahneyi anlattığınız zaman; ‘senden önceki bunu söylüyor, sen de o yüzden bunu söylüyorsun’ duygusunu yani filmin ihtiyacı olan tonu size çok kolay bir şekilde yakalayabiliyorlar. Böylece ortaya beklediğinizden çok daha güzel işler çıkmış oluyor.”

Kaynak: Ajanshaber