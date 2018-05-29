Bir yıldır enkaz altında kalan 1200 ceset çıkarıldı

Musul’da son 10 gün içerisinde, geçen sene gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yıkılan binaların enkazları altından bin 200 ceset çıkarıldı.

Irak’ın Musul kentinde yaklaşık 1 yıl önce, şehri terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için bir dizi operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlar esnasında binlerce sivil yıkılan binaların enkazı altında kalmıştı. 10 gün önce Musul’un sağ yakasında başlatılan arama çalışmaları sonucu, bin 200’den fazla ceset enkazların altından çıkarıldı. Çıkarılan cesetler kimliklerin kimlik tespitleri yapılmak üzere bölgedeki hastanelere tahliye edildi.

Haziran 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ’ın kendi toprağı olarak ilan ettiği Musul, geçen yılın Temmuz ayında yaklaşık 100 gün süren operasyonların ardından kurtarılmıştı.

Kaynak: AA