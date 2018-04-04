"Bir süre daha Suriye'de kalacağız"

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bir süre daha Suriye'de kalacağız" dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, Suriye’deki ABD birliklerinin geleceği hakkındaki kararın dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında verildiğini belirtti.

ABD’nin Suriye’deki birliklerini bir süre daha tutmayı planladığını, ancak uzun vadeli taahhütte bulunmayı düşünmediklerini ifade etti.

Yetkili, Trump’ın DAEŞ’in yenilgisinden emin olmayı istediğini ve diğer ülkelerin adım atarak Suriye’deki istikrara yardım etmesi gerektiğini söylediğini de ifade etti.

Dünya 04 Nisan 2018 08:57 "Bu iki kişi neredeyse arkadaş oldu"Almanların devlet televizyonunda, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin gidişatının şaşkınlık yarattığı söylendi.

Kaynak: Ajanslar