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16 Ağustos 2018 14:25 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 14:34

Bir şarkı yaptı: Türkiye'ye turist yağdı!

Türkiye'ye bu yılın ilk ayında gelen Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine çıktı.

Bir şarkı yaptı: Türkiye'ye turist yağdı!

Doğal güzelliklerinin yanında kültürel hazineleriyle de ilgi gören  Türkiye, son dönemde yoğun şekilde turist ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı  verilere göre 2018'in ilk yarısında 18 milyon 917 bin turist Türkiye'yi tercih  etti. Yabancı ziyaretçiler arasında 2 milyon 378 bin turistle Ruslar ilk  sırada yer alırken bunları Almanlar ve İranlılar takip etti.

'SENİ ROMANTİK TÜRKİYE'YE GÖTÜRMEK İSTİYORUM'
 
Türkiye'nin kültür hazinelerine ilgi duyan Çinli turistlerin sayısı  ise bu senenin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191  bine ulaştı. Çinli turist sayısındaki bu artışta ülkedeki tanıtımların yanı sıra  sanatçı Xiao Zhang'ın Türkiye'yi konu alan şarkısı etkisi oldu. Çin'in en bilinen sanatçılarından Zhang'ın "Seni romantik Türkiye'ye  götürmek istiyorum" adlı şarkısının videosu son dönemde müzik kanallarında yaygın  olarak yerini aldı. Şarkıyı sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Çinliler,  merak ettikleri Türkiye'ye gelmeye başladı.



İLK SIRADA İSTANBUL VAR 

Artan tanıtım faaliyetleri sonrası Türkiye'yi tercih eden Çinliler  daha çok Pamukkale,Bergama, Efes, Kapadokya gibi tarihi yerleri rotasına aldı. Çinlilerin vazgeçilmezleri arasında bulunan İstanbul ise seyahat  defterlerinin ilk sırasında bulunuyor.

KARARINI TELEVİZYON İZLERKEN VERDİ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat  programında Çin'den Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik  eylem planı bu rakamların daha da artmasını sağlayacak. İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi alanları gezen Çinli Xuan Yen Yii,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelme kararını, ülkesindeki bir  televizyon programındaki tanıtımı izledikten sonra aldığını söyledi.
 
Bergama'yı çok beğendiğini dile getiren Yii, şöyle konuştu:
 
"Çinli sanatçı Zhang'ın Türkiye'ye yönelik hazırladığı şarkı ülkemizde  çok popüler. İnsanlar bur şarkıyı dinledikten sonra Türkiye'ye yönelik ziyaret  planları yapmaya başladı. Bu tura da Bergama'yı görmek için katıldım. Çin'e  gidince oradaki arkadaşlarımı Türkiye'ye gelmeleri yönünde tavsiyelerde  bulunacağım.  Daha önce Roma ve Helenistik döneme ait eserleri görmemiştik.  Arkadaşlarımın da bunları görmesi için çaba sarf edeceğim."

BİR DAHAKİ GELİŞİM KIŞIN OLACAK

Annesiyle gelen 17 yaşındaki Xian Yii ise Türkiye'yi çok beğendiğini  anlattı. Türkiye'ye hayran kaldığını belirten Yii, "Kitaplarda gördüğümüz  tarihi eserlere dokunma şansı buluyoruz, bu duygu inanılmaz." dedi.

Xocai Wiyn ise arkadaşlarının tavsiyesinin yanı sıra internet  sitesindeki tanıtımlardan etkilenerek Türkiye'ye geldiğini ifade etti. Bir kez daha Türkiye'ye gelmeyi planladığını anlatan Wiyn, "Bir dahaki  gelişim kışın olacak. Özellikle balona binip Pamukkale'yi üsten görmeyi çok merak  ediyorum. Henüz yemeklere alışamadık ama zamanla alışacağız diye tahmin  ediyorum." diye konuştu.  

Çinli Tuu Lii Yunyn da Türkiye ile ilgili çok güzel fotoğrafları  incelediğini, bunları yerinde görmek amacıyla hemen rezervasyon yaptırdığını  kaydetti.
 
Ailesiyle beraber Türkiye'de vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu  belirten Yunyn, "Kapodokya'daki balon turunu dört gözle bekliyorum." şeklinde  konuştu.


Kaynak: AA

Etiketler: YunynÇin


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