‘BİR KAP BİR KALP’ BU RAMAZAN’DA YÜZLER GÜLDÜRECEK

Bu Ramazan’da, hayra vesile olmak isteyen Beşir Derneği, iftardan önce, paylaşmak istediğiniz yemeğinizi sizden alıp yoksul ailelere ulaştıracak. Türkiye genelinde uygulanacak olan projeye başvurular bugün başlıyor

Dernek, Ramazan ayında dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak isteyen hayırseverlere köprü oluyor. Beşir Derneği, Ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte, ‘Bir Kap Bir Kalp’ proje sayfasını, yemeğini komşusuyla paylaşmak isteyen herkes için kullanıma yeniden açtı. Türkiye’nin her yerinde aktif olan dernek, bugün itibariyle başvuru toplamaya başladı.

Dernek üyeleri, her akşam iftar vaktine dakikalar kala, titiz bir çalışmayla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak, hayırseverler tarafından hazırlanan çeşitli sıcak yemekleri, bekleyen sofralara yetiştiriyor. "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle hayırseverlerden alınan yemekler, iftar vaktinde, dar gelirli ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar "İsteyen ve durumu elverişli olan herkes projeye katılabilir. Hayırseverler, 'www.besir.org.tr' adresine girip bize ulaşıyorlar. Biz de hayırseverlerin hazırladıkları sıcak yemekleri, daha önce araştırdığımız, derneğimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi, hasta, yalnız yaşayanlar, dul ve yetim, işsiz ailelere sefer taslarında teslim ediyoruz. Amacımız en büyük iftar sofrasını gönüllerde kurmak. Ekonomik durumu iyi olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz” dedi ve projenin Türkiye genelinde uygulanacağını açıkladı.

Projeye katılmak için ne yapmak gerekiyor?

‘Bir Kap Bir Kalp’ proje formunu doldurun ve cep telefonunuza gelen onay kodu ile ön kayıt sürecini tamamlayın. Başvurunuz onaylandıktan sonra bulunduğunuz bölgedeki dernek temsilcisi sizinle irtibata geçecek ve kampanya bilgileri ayrıca mail adresinize de gönderilecek. Daha sonra, Beşir Derneği gönüllüleri randevu verdiğiniz günde, iftardan 3 saat önce gelerek hazırladığınız yemekleri alacak ve önceden belirlenmiş yardıma muhtaç ailelere ulaştıracak.

Kaynak: AjansHaber